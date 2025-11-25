Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el martes 25 de noviembre de 2025

El clima en El Salto para este martes 25 de noviembre anticipa que estará con lluvia ligera con 24 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 24 grados.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 15 grados.Según se informó, el clima presenta un 99% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.Con respecto a la humedad, la misma rondará el 55%.Miércoles 26 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 14Jueves 27 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 14Viernes 28 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 15Sábado 29 de noviembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 14Domingo 30 de noviembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 12Lunes 1 de diciembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 12Martes 2 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 13Clima en Tlaquepaque Clima en Tonalá Clima en Mazamitla Clima en Puerto Vallarta Clima en Zapopan Clima en Chapala Clima en Tapalpa Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Cancún Clima en Monterrey Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Ciudad de México Clima en Guadalajara