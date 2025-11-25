Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el martes 25 de noviembre de 2025

El clima en El Salto para este martes 25 de noviembre anticipa que estará con lluvia ligera con 24 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 24 grados.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 15 grados.

Según se informó, el clima presenta un 99% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 55%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en El Salto

Miércoles 26 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 14

Jueves 27 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 14

Viernes 28 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 15

Sábado 29 de noviembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 14

Domingo 30 de noviembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 12

Lunes 1 de diciembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 12

Martes 2 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 13

