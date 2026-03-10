Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el martes 10 de marzo de 2026

El clima en Zapopan para este martes 10 de marzo informa que estará con nubes con 30 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 31 grados.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 12 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 15%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Zapopan

Miércoles 11 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 13

Jueves 12 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 12

Viernes 13 de marzo de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 13

Sábado 14 de marzo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 13

Domingo 15 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 11

Lunes 16 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 10

Martes 17 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 10

