Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el martes 10 de marzo de 2026

El clima en El Salto para este martes 10 de marzo anticipa que estará con cielo claro con 29 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 29 grados.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 13 grados.

Según se establece, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 6 kms por hora.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 18%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en El Salto

Miércoles 11 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 15

Jueves 12 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 14

Viernes 13 de marzo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 17

Sábado 14 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 14

Domingo 15 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 13

Lunes 16 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 11

Martes 17 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 12

