Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el lunes 3 de noviembre de 2025

El clima en Zapopan para este lunes 3 de noviembre informa que estará con cielo claro con 24 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 26 grados.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 10 grados.

Según se informó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 35%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Zapopan

Martes 4 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 10

Miércoles 5 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 9

Jueves 6 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 9

Viernes 7 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 10

Sábado 8 de noviembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 11

Domingo 9 de noviembre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 12

Lunes 10 de noviembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 11

