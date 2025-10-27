Lunes, 27 de Octubre 2025

Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el lunes 27 de octubre de 2025

Por: Redacción web .

El clima en Zapopan para este lunes 27 de octubre informa que estará con nubes con 28 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 30 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 34%.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 13 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Zapopan

Martes 28 de octubre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 15

Miércoles 29 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 14

Jueves 30 de octubre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 13

Viernes 31 de octubre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13

Sábado 1 de noviembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 14

Domingo 2 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 13

Lunes 3 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 13

