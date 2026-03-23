Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el lunes 23 de marzo de 2026

El clima en Zapopan para este lunes 23 de marzo anticipa que estará con lluvia ligera con 28 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 29 grados.

Según se establece, el clima presenta un 20% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 18%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Zapopan

Martes 24 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 12

Miércoles 25 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 13

Jueves 26 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 14

Viernes 27 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 13

Sábado 28 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 14

Domingo 29 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 12

Lunes 30 de marzo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 15

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tapalpa

Clima en Tonalá

Clima en Monterrey

Clima en Guadalajara

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en El Salto

Clima en Cancún

Clima en Ciudad de México

Clima en Tlaquepaque

Clima en Chapala

Clima en Mazamitla

Clima en Puerto Vallarta

