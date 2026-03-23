Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el lunes 23 de marzo de 2026

El clima en Zapopan para este lunes 23 de marzo anticipa que estará con lluvia ligera con 28 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 29 grados.Según se establece, el clima presenta un 20% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 18%.Martes 24 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 12Miércoles 25 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 13Jueves 26 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 14Viernes 27 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 13Sábado 28 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 14Domingo 29 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 12Lunes 30 de marzo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 15Clima en Tapalpa Clima en Tonalá Clima en Monterrey Clima en Guadalajara Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en El Salto Clima en Cancún Clima en Ciudad de México Clima en Tlaquepaque Clima en Chapala Clima en Mazamitla Clima en Puerto Vallarta