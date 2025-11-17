Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el lunes 17 de noviembre de 2025

El clima en Zapopan para este lunes 17 de noviembre informa que estará con algo de nubes con 27 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 28 grados.

Según se establece, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 10 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Zapopan

Martes 18 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 12

Miércoles 19 de noviembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 13

Jueves 20 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 13

Viernes 21 de noviembre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 13

Sábado 22 de noviembre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 13

Domingo 23 de noviembre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 14

Lunes 24 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 14

