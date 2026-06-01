Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el lunes 1 de junio de 2026

El clima en Zapopan para este lunes 1 de junio determina que estará con lluvia moderada con 30 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 32 grados.Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 18 grados.Según se informó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.Con respecto a la humedad, la misma rondará el 32%.Martes 2 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 19Miércoles 3 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 18Jueves 4 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 17Viernes 5 de junio de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 17Sábado 6 de junio de 2026: nubes, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 16Domingo 7 de junio de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 17Lunes 8 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 19Clima en Ciudad de México Clima en Monterrey Clima en Tonalá Clima en Guadalajara Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Chapala Clima en Puerto Vallarta Clima en Tapalpa Clima en Cancún Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en El Salto Clima en Mazamitla Clima en Tlaquepaque