Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el lunes 1 de junio de 2026

El clima en Zapopan para este lunes 1 de junio determina que estará con lluvia moderada con 30 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 32 grados.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 18 grados.

Según se informó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 32%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Zapopan

Martes 2 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 19

Miércoles 3 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 18

Jueves 4 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 17

Viernes 5 de junio de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 17

Sábado 6 de junio de 2026: nubes, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 16

Domingo 7 de junio de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 17

Lunes 8 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 19

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Ciudad de México

Clima en Monterrey

Clima en Tonalá

Clima en Guadalajara

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Chapala

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Tapalpa

Clima en Cancún

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en El Salto

Clima en Mazamitla

Clima en Tlaquepaque

