Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el jueves 4 de diciembre de 2025

El clima en Zapopan para este jueves 4 de diciembre prevé que estará con cielo claro con 26 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 27 grados.

Según se establece, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 12 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Zapopan

Viernes 5 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 12

Sábado 6 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 13

Domingo 7 de diciembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 11

Lunes 8 de diciembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 13

Martes 9 de diciembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 13

Miércoles 10 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 12

Jueves 11 de diciembre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 12

