Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el jueves 23 de octubre de 2025

El clima en Zapopan para este jueves 23 de octubre prevé que estará con nubes con 25 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 28 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 1 kms por hora.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 10 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Zapopan

Viernes 24 de octubre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 13

Sábado 25 de octubre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 14

Domingo 26 de octubre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 14

Lunes 27 de octubre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 15

Martes 28 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 14

Miércoles 29 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 15

Jueves 30 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 13

