Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el jueves 19 de marzo de 2026

El clima en Zapopan para este jueves 19 de marzo informa que estará con cielo claro con 30 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 31 grados.Acerca de a la humedad, la misma rondará el 10%.Según se anuncia, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 12 grados.Viernes 20 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 13Sábado 21 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 13Domingo 22 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 12Lunes 23 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 11Martes 24 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 12Miércoles 25 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 13Jueves 26 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 13Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Monterrey Clima en Tapalpa Clima en Mazamitla Clima en Guadalajara Clima en El Salto Clima en Tlaquepaque Clima en Chapala Clima en Tonalá Clima en Puerto Vallarta Clima en Cancún Clima en Ciudad de México