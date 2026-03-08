Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el domingo 8 de marzo de 2026

El clima en Zapopan para este domingo 8 de marzo informa que estará con cielo claro con 28 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 30 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 12%.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 11 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 6 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Zapopan

Lunes 9 de marzo de 2026: nubes, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 11

Martes 10 de marzo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 12

Miércoles 11 de marzo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 13

Jueves 12 de marzo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 14

Viernes 13 de marzo de 2026: nubes, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 15

Sábado 14 de marzo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 13

Domingo 15 de marzo de 2026: nubes, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 13

