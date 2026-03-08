Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el domingo 8 de marzo de 2026

El clima en El Salto para este domingo 8 de marzo determina que estará con cielo claro con 25 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 25 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.

En relación a la humedad, la misma rondará el 16%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en El Salto

Lunes 9 de marzo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 13

Martes 10 de marzo de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 14

Miércoles 11 de marzo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 15

Jueves 12 de marzo de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 15

Viernes 13 de marzo de 2026: nubes, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 15

Sábado 14 de marzo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 15

Domingo 15 de marzo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 16

