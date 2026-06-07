Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el domingo 7 de junio de 2026

El clima en Zapopan para este domingo 7 de junio prevé que estará con lluvia moderada con 25 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 27 grados.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 17 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 55%.

Según se informó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Zapopan

Lunes 8 de junio de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 17

Martes 9 de junio de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 18

Miércoles 10 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 18

Jueves 11 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 18

Viernes 12 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 18

Sábado 13 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 20

Domingo 14 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 19

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Cancún

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Tlaquepaque

Clima en Chapala

Clima en Tonalá

Clima en Monterrey

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Guadalajara

Clima en Ciudad de México

Clima en Mazamitla

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en El Salto

Clima en Tapalpa

