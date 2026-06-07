Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el domingo 7 de junio de 2026

El clima en Zapopan para este domingo 7 de junio prevé que estará con lluvia moderada con 25 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 27 grados.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 17 grados.Con respecto a la humedad, la misma rondará el 55%.Según se informó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.Lunes 8 de junio de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 17Martes 9 de junio de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 18Miércoles 10 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 18Jueves 11 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 18Viernes 12 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 18Sábado 13 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 20Domingo 14 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 19Clima en Cancún Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tlaquepaque Clima en Chapala Clima en Tonalá Clima en Monterrey Clima en Puerto Vallarta Clima en Guadalajara Clima en Ciudad de México Clima en Mazamitla Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en El Salto Clima en Tapalpa