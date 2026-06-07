Domingo, 07 de Junio 2026

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Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el domingo 7 de junio de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Zapopan

Por: Redacción web .

Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el domingo 7 de junio de 2026

Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el domingo 7 de junio de 2026

El clima en Zapopan para este domingo 7 de junio prevé que estará con lluvia moderada con 25 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 27 grados.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 17 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 55%.

Según se informó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Zapopan

Lunes 8 de junio de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 17

Martes 9 de junio de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 18

Miércoles 10 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 18

Jueves 11 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 18

Viernes 12 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 18

Sábado 13 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 20

Domingo 14 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 19

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

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