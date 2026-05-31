Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el domingo 31 de mayo de 2026

El clima en Zapopan para este domingo 31 de mayo determina que estará con lluvia moderada con 33 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 35 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 18 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Zapopan

Lunes 1 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 19

Martes 2 de junio de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 18

Miércoles 3 de junio de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 18

Jueves 4 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 18

Viernes 5 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 19

Sábado 6 de junio de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 17

Domingo 7 de junio de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 17

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en El Salto

Clima en Cancún

Clima en Chapala

Clima en Tlaquepaque

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Mazamitla

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Tonalá

Clima en Ciudad de México

Clima en Tapalpa

Clima en Guadalajara

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Monterrey

