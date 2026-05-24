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Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el domingo 24 de mayo de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Zapopan

Por: Redacción web .

Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el domingo 24 de mayo de 2026

Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el domingo 24 de mayo de 2026

El clima en Zapopan para este domingo 24 de mayo prevé que estará con muy nuboso con 31 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 33 grados.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 17 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 21%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Zapopan

Lunes 25 de mayo de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 17

Martes 26 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 18

Miércoles 27 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 19

Jueves 28 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 18

Viernes 29 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 17

Sábado 30 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 17

Domingo 31 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 17

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

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