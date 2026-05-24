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Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el domingo 24 de mayo de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de El Salto

Por: Redacción web .

Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el domingo 24 de mayo de 2026

Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el domingo 24 de mayo de 2026

El clima en El Salto para este domingo 24 de mayo prevé que estará con muy nuboso con 32 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 33 grados.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 17 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 6 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en El Salto

Lunes 25 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 17

Martes 26 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 17

Miércoles 27 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 18

Jueves 28 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 17

Viernes 29 de mayo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 17

Sábado 30 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 17

Domingo 31 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 17

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

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