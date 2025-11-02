Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el domingo 2 de noviembre de 2025

El clima en Zapopan para este domingo 2 de noviembre determina que estará con nubes con 25 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 28 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 25%.

Según se anuncia, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 12 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Zapopan

Lunes 3 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 12

Martes 4 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 10

Miércoles 5 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 10

Jueves 6 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 10

Viernes 7 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 10

Sábado 8 de noviembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 11

Domingo 9 de noviembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 12

