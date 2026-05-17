Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el domingo 17 de mayo de 2026

El clima en Zapopan para este domingo 17 de mayo informa que estará con lluvia ligera con 30 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 33 grados.En relación a la humedad, la misma rondará el 19%.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 17 grados.Lunes 18 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 17Martes 19 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 18Miércoles 20 de mayo de 2026: nubes, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 18Jueves 21 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 18Viernes 22 de mayo de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 18Sábado 23 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 18Domingo 24 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 17Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en El Salto Clima en Cancún Clima en Guadalajara Clima en Tapalpa Clima en Puerto Vallarta Clima en Monterrey Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Ciudad de México Clima en Chapala Clima en Tonalá Clima en Mazamitla Clima en Tlaquepaque