Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el domingo 17 de mayo de 2026

El clima en El Salto para este domingo 17 de mayo prevé que estará con lluvia ligera con 30 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 31 grados.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 18 grados.Según se comunicó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.Lunes 18 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 18Martes 19 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 18Miércoles 20 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 19Jueves 21 de mayo de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 18Viernes 22 de mayo de 2026: nubes, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 18Sábado 23 de mayo de 2026: nubes, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 18Domingo 24 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 17Clima en Cancún Clima en Monterrey Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Ciudad de México Clima en Puerto Vallarta Clima en Tapalpa Clima en Zapopan Clima en Tonalá Clima en Mazamitla Clima en Tlaquepaque Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Chapala Clima en Guadalajara