Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el domingo 17 de mayo de 2026

El clima en El Salto para este domingo 17 de mayo prevé que estará con lluvia ligera con 30 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 31 grados.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 18 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en El Salto

Lunes 18 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 18

Martes 19 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 18

Miércoles 20 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 19

Jueves 21 de mayo de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 18

Viernes 22 de mayo de 2026: nubes, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 18

Sábado 23 de mayo de 2026: nubes, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 18

Domingo 24 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 17

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Cancún

Clima en Monterrey

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Ciudad de México

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Tapalpa

Clima en Zapopan

Clima en Tonalá

Clima en Mazamitla

Clima en Tlaquepaque

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Chapala

Clima en Guadalajara

