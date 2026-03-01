Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el domingo 1 de marzo de 2026

El clima en Zapopan para este domingo 1 de marzo anticipa que estará con cielo claro con 31 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 33 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 19%.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 12 grados.

Según se informó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Zapopan

Lunes 2 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 14

Martes 3 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 12

Miércoles 4 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 13

Jueves 5 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 14

Viernes 6 de marzo de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 12

Sábado 7 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 11

Domingo 8 de marzo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 12

