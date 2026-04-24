Clima en Tonalá hoy: el pronóstico para el viernes 24 de abril de 2026

El clima en Tonalá para este viernes 24 de abril prevé que estará con cielo claro con 28 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 32 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 13%.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 12 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tonalá

Sábado 25 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 15

Domingo 26 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 16

Lunes 27 de abril de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 18

Martes 28 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 37 y temperatura mínima de 19

Miércoles 29 de abril de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 18

Jueves 30 de abril de 2026: nubes, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 19

Viernes 1 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 16

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Monterrey

Clima en Zapopan

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Chapala

Clima en Guadalajara

Clima en Ciudad de México

Clima en Cancún

Clima en Tlaquepaque

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en El Salto

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Mazamitla

Clima en Tapalpa

