Clima en Tonalá hoy: el pronóstico para el sábado 24 de enero de 2026

El clima en Tonalá para este sábado 24 de enero prevé que estará con algo de nubes con 24 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 25 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 24%.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 13 grados.

Según se establece, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tonalá

Domingo 25 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 12

Lunes 26 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 12

Martes 27 de enero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 12

Miércoles 28 de enero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 12

Jueves 29 de enero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 12

Viernes 30 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 11

Sábado 31 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 13

