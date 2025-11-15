Clima en Tonalá hoy: el pronóstico para el sábado 15 de noviembre de 2025

El clima en Tonalá para este sábado 15 de noviembre informa que estará con cielo claro con 27 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 29 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 22%.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 7 grados.

Según se informó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tonalá

Domingo 16 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 11

Lunes 17 de noviembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 11

Martes 18 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 12

Miércoles 19 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 12

Jueves 20 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 12

Viernes 21 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 12

Sábado 22 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 12

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

