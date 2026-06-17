Miércoles, 17 de Junio 2026

LO ÚLTIMO DE Jalisco

Jalisco |

Clima en Tonalá hoy: el pronóstico para el miércoles 17 de junio de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Tonalá

Por: Redacción web .

Clima en Tonalá hoy: el pronóstico para el miércoles 17 de junio de 2026

Clima en Tonalá hoy: el pronóstico para el miércoles 17 de junio de 2026

El clima en Tonalá para este miércoles 17 de junio anticipa que estará con lluvia moderada con 24 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 26 grados.

Según se establece, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 48%.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 18 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tonalá

Jueves 18 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 18

Viernes 19 de junio de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 17

Sábado 20 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 17

Domingo 21 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 16

Lunes 22 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 15

Martes 23 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 17

Miércoles 24 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 16

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en El Salto
Clima en Monterrey
Clima en Tepatitlán de Morelos
Clima en Tapalpa
Clima en Mazamitla
Clima en Cancún
Clima en Chapala
Clima en Tlaquepaque
Clima en Ciudad de México
Clima en Tlajomulco de Zúñiga
Clima en Puerto Vallarta
Clima en Zapopan
Clima en Guadalajara

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones