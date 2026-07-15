Clima en Tonalá hoy: el pronóstico para el miércoles 15 de julio de 2026

El clima en Tonalá para este miércoles 15 de julio informa que estará con lluvia moderada con 27 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 28 grados.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 15 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 49%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tonalá

Jueves 16 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 16

Viernes 17 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 16

Sábado 18 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 15

Domingo 19 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 18 y temperatura mínima de 15

Lunes 20 de julio de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 15

Martes 21 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 15

Miércoles 22 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 14

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en El Salto

Clima en Tlaquepaque

Clima en Chapala

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Clima en Tlajomulco de Zúñiga

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