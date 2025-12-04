Clima en Tonalá hoy: el pronóstico para el jueves 4 de diciembre de 2025

El clima en Tonalá para este jueves 4 de diciembre prevé que estará con cielo claro con 25 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 27 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 33%.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 11 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tonalá

Viernes 5 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 12

Sábado 6 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 17 y temperatura mínima de 13

Domingo 7 de diciembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 11

Lunes 8 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 12

Martes 9 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 13

Miércoles 10 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 12

Jueves 11 de diciembre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 12

