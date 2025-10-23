Clima en Tonalá hoy: el pronóstico para el jueves 23 de octubre de 2025

El clima en Tonalá para este jueves 23 de octubre prevé que estará con nubes con 26 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 28 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 1 kms por hora.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 10 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tonalá

Viernes 24 de octubre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 13

Sábado 25 de octubre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 14

Domingo 26 de octubre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 13

Lunes 27 de octubre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 14

Martes 28 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 14

Miércoles 29 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 15

Jueves 30 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 13

