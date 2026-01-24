Sábado, 24 de Enero 2026

Clima en Tlaquepaque hoy: el pronóstico para el sábado 24 de enero de 2026

Redacción web

El clima en Tlaquepaque para este sábado 24 de enero determina que estará con algo de nubes con 25 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 26 grados.

Según se informó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 6 kms por hora.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 14 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tlaquepaque

Domingo 25 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 12

Lunes 26 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 13

Martes 27 de enero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 13

Miércoles 28 de enero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 13

Jueves 29 de enero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 13

Viernes 30 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 12

Sábado 31 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 13

