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Clima en Tlaquepaque hoy: el pronóstico para el miércoles 15 de julio de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Tlaquepaque

Por: Redacción web .

Clima en Tlaquepaque hoy: el pronóstico para el miércoles 15 de julio de 2026

Clima en Tlaquepaque hoy: el pronóstico para el miércoles 15 de julio de 2026

El clima en Tlaquepaque para este miércoles 15 de julio prevé que estará con lluvia moderada con 27 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 28 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 54%.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 16 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tlaquepaque

Jueves 16 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 17

Viernes 17 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 17

Sábado 18 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 16

Domingo 19 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 16

Lunes 20 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 15

Martes 21 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 15

Miércoles 22 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 15

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

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