Clima en Tlajomulco de Zúñiga hoy: el pronóstico para el viernes 24 de abril de 2026

El clima en Tlajomulco de Zúñiga para este viernes 24 de abril informa que estará con cielo claro con 28 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 32 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 15%.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 12 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tlajomulco de Zúñiga

Sábado 25 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 15

Domingo 26 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 16

Lunes 27 de abril de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 17

Martes 28 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 18

Miércoles 29 de abril de 2026: nubes, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 18

Jueves 30 de abril de 2026: nubes, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 18

Viernes 1 de mayo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 16

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

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