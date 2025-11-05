Clima en Tlajomulco de Zúñiga hoy: el pronóstico para el miércoles 5 de noviembre de 2025

El clima en Tlajomulco de Zúñiga para este miércoles 5 de noviembre prevé que estará con cielo claro con 22 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 26 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 21%.

Según se informó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 7 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tlajomulco de Zúñiga

Jueves 6 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 10

Viernes 7 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 11

Sábado 8 de noviembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 11

Domingo 9 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 13

Lunes 10 de noviembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 15

Martes 11 de noviembre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 11

Miércoles 12 de noviembre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 11

