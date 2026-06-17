Miércoles, 17 de Junio 2026

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Clima en Tlajomulco de Zúñiga hoy: el pronóstico para el miércoles 17 de junio de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Tlajomulco de Zúñiga

Por: Redacción web .

Clima en Tlajomulco de Zúñiga hoy: el pronóstico para el miércoles 17 de junio de 2026

Clima en Tlajomulco de Zúñiga hoy: el pronóstico para el miércoles 17 de junio de 2026

El clima en Tlajomulco de Zúñiga para este miércoles 17 de junio informa que estará con lluvia ligera con 23 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 26 grados.

Según se informó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 19 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 51%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tlajomulco de Zúñiga

Jueves 18 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 17

Viernes 19 de junio de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 17

Sábado 20 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 17

Domingo 21 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 17

Lunes 22 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 16

Martes 23 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 17

Miércoles 24 de junio de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 16

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

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