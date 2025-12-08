Clima en Tlajomulco de Zúñiga hoy: el pronóstico para el lunes 8 de diciembre de 2025

El clima en Tlajomulco de Zúñiga para este lunes 8 de diciembre anticipa que estará con lluvia moderada con 23 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 25 grados.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 14 grados.

Según se informó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 45%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tlajomulco de Zúñiga

Martes 9 de diciembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 14

Miércoles 10 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 13

Jueves 11 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 14

Viernes 12 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 13

Sábado 13 de diciembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 13

Domingo 14 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 13

Lunes 15 de diciembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 14

