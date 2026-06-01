Clima en Tlajomulco de Zúñiga hoy: el pronóstico para el lunes 1 de junio de 2026

El clima en Tlajomulco de Zúñiga para este lunes 1 de junio anticipa que estará con lluvia ligera con 28 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 32 grados.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 18 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.

En relación a la humedad, la misma rondará el 36%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tlajomulco de Zúñiga

Martes 2 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 19

Miércoles 3 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 19

Jueves 4 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 18

Viernes 5 de junio de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 17

Sábado 6 de junio de 2026: nubes, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 16

Domingo 7 de junio de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 17

Lunes 8 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 19

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Mazamitla

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Guadalajara

Clima en Monterrey

Clima en Tonalá

Clima en Zapopan

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Tlaquepaque

Clima en El Salto

Clima en Ciudad de México

Clima en Chapala

Clima en Cancún

Clima en Tapalpa

