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Clima en Tlajomulco de Zúñiga hoy: el pronóstico para el lunes 1 de junio de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Tlajomulco de Zúñiga

Por: Redacción web .

Clima en Tlajomulco de Zúñiga hoy: el pronóstico para el lunes 1 de junio de 2026

Clima en Tlajomulco de Zúñiga hoy: el pronóstico para el lunes 1 de junio de 2026

El clima en Tlajomulco de Zúñiga para este lunes 1 de junio anticipa que estará con lluvia ligera con 28 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 32 grados.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 18 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.

En relación a la humedad, la misma rondará el 36%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tlajomulco de Zúñiga

Martes 2 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 19

Miércoles 3 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 19

Jueves 4 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 18

Viernes 5 de junio de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 17

Sábado 6 de junio de 2026: nubes, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 16

Domingo 7 de junio de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 17

Lunes 8 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 19

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

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