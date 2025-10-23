Clima en Tlajomulco de Zúñiga hoy: el pronóstico para el jueves 23 de octubre de 2025

El clima en Tlajomulco de Zúñiga para este jueves 23 de octubre determina que estará con nubes con 25 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 26 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 43%.

Según se comunicó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tlajomulco de Zúñiga

Viernes 24 de octubre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 13

Sábado 25 de octubre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 14

Domingo 26 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 14

Lunes 27 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 15

Martes 28 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 14

Miércoles 29 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 15

Jueves 30 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13

