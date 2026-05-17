Clima en Tlajomulco de Zúñiga hoy: el pronóstico para el domingo 17 de mayo de 2026

El clima en Tlajomulco de Zúñiga para este domingo 17 de mayo determina que estará con lluvia moderada con 29 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 32 grados.Con respecto a la humedad, la misma rondará el 22%.Según se comunicó, el clima presenta un 93% de probabilidad de lluvias con vientos del Sureste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 17 grados.Lunes 18 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 17Martes 19 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 18Miércoles 20 de mayo de 2026: nubes, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 19Jueves 21 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 19Viernes 22 de mayo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 18Sábado 23 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 18Domingo 24 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 18Clima en Mazamitla Clima en Zapopan Clima en Tlaquepaque Clima en El Salto Clima en Cancún Clima en Puerto Vallarta Clima en Guadalajara Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Chapala Clima en Tapalpa Clima en Monterrey Clima en Ciudad de México Clima en Tonalá