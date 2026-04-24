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Clima en Tepatitlán de Morelos hoy: el pronóstico para el viernes 24 de abril de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Tepatitlán de Morelos

Por: Redacción web .

Clima en Tepatitlán de Morelos hoy: el pronóstico para el viernes 24 de abril de 2026

Clima en Tepatitlán de Morelos hoy: el pronóstico para el viernes 24 de abril de 2026

El clima en Tepatitlán de Morelos para este viernes 24 de abril prevé que estará con cielo claro con 27 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 30 grados.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 13 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 15%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tepatitlán de Morelos

Sábado 25 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 15

Domingo 26 de abril de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 16

Lunes 27 de abril de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 17

Martes 28 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 18

Miércoles 29 de abril de 2026: nubes, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 18

Jueves 30 de abril de 2026: nubes, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 18

Viernes 1 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 16

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

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