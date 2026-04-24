Clima en Tepatitlán de Morelos hoy: el pronóstico para el viernes 24 de abril de 2026

El clima en Tepatitlán de Morelos para este viernes 24 de abril prevé que estará con cielo claro con 27 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 30 grados.Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 13 grados.Según se comunicó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.Con respecto a la humedad, la misma rondará el 15%.Sábado 25 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 15Domingo 26 de abril de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 16Lunes 27 de abril de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 17Martes 28 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 18Miércoles 29 de abril de 2026: nubes, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 18Jueves 30 de abril de 2026: nubes, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 18Viernes 1 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 16Clima en Monterrey Clima en Guadalajara Clima en El Salto Clima en Ciudad de México Clima en Cancún Clima en Tonalá Clima en Chapala Clima en Tapalpa Clima en Mazamitla Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tlaquepaque Clima en Puerto Vallarta Clima en Zapopan