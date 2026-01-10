Clima en Tepatitlán de Morelos hoy: el pronóstico para el sábado 10 de enero de 2026

El clima en Tepatitlán de Morelos para este sábado 10 de enero anticipa que estará con nubes dispersas con 23 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 25 grados.

Según se establece, el clima presenta un 3% de probabilidad de lluvias con vientos del Sur que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

En relación a la humedad, la misma rondará el 25%.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 9 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tepatitlán de Morelos

Domingo 11 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 9

Lunes 12 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 8

Martes 13 de enero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 11

Miércoles 14 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 12

Jueves 15 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 10

Viernes 16 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 14

Sábado 17 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 11

