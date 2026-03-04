Clima en Tepatitlán de Morelos hoy: el pronóstico para el miércoles 4 de marzo de 2026

El clima en Tepatitlán de Morelos para este miércoles 4 de marzo prevé que estará con lluvia ligera con 27 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 28 grados.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 12 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 22%.

Según se informó, el clima presenta un 20% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tepatitlán de Morelos

Jueves 5 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 14

Viernes 6 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 12

Sábado 7 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 10

Domingo 8 de marzo de 2026: nubes, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 12

Lunes 9 de marzo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 13

Martes 10 de marzo de 2026: nubes, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 14

Miércoles 11 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 10

