Clima en Tepatitlán de Morelos hoy: el pronóstico para el miércoles 3 de diciembre de 2025

Por: Redacción web .

El clima en Tepatitlán de Morelos para este miércoles 3 de diciembre determina que estará con nubes dispersas con 23 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 25 grados.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 12 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 34%.

Según se establece, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tepatitlán de Morelos

Jueves 4 de diciembre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 11

Viernes 5 de diciembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 11

Sábado 6 de diciembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 16 y temperatura mínima de 13

Domingo 7 de diciembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 11

Lunes 8 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 13

Martes 9 de diciembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 13

Miércoles 10 de diciembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 13

