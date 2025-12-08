Clima en Tepatitlán de Morelos hoy: el pronóstico para el lunes 8 de diciembre de 2025

El clima en Tepatitlán de Morelos para este lunes 8 de diciembre anticipa que estará con lluvia moderada con 24 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 24 grados.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 13 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tepatitlán de Morelos

Martes 9 de diciembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 13

Miércoles 10 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 13

Jueves 11 de diciembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 14

Viernes 12 de diciembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 14

Sábado 13 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 13

Domingo 14 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 14

Lunes 15 de diciembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 14

