Clima en Tepatitlán de Morelos hoy: el pronóstico para el jueves 4 de diciembre de 2025

El clima en Tepatitlán de Morelos para este jueves 4 de diciembre informa que estará con cielo claro con 24 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 25 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 36%.

Según se informó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tepatitlán de Morelos

Viernes 5 de diciembre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 12

Sábado 6 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 16 y temperatura mínima de 12

Domingo 7 de diciembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 12

Lunes 8 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 12

Martes 9 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 12

Miércoles 10 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 12

Jueves 11 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 12

