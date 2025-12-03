Clima en Tapalpa hoy: el pronóstico para el miércoles 3 de diciembre de 2025

El clima en Tapalpa para este miércoles 3 de diciembre anticipa que estará con nubes dispersas con 20 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 21 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 36%.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 10 grados.

Según se informó, el clima presenta un 6% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tapalpa

Jueves 4 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 10

Viernes 5 de diciembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 16 y temperatura mínima de 11

Sábado 6 de diciembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 13 y temperatura mínima de 10

Domingo 7 de diciembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 9

Lunes 8 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 12

Martes 9 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 12

Miércoles 10 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 11

