Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el viernes 6 de marzo de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Puerto Vallarta

El clima en Puerto Vallarta para este viernes 6 de marzo prevé que estará con cielo claro con 32 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 32 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 38%.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 20 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Puerto Vallarta

Sábado 7 de marzo de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 19

Domingo 8 de marzo de 2026: nubes, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 19

Lunes 9 de marzo de 2026: nubes, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 18

Martes 10 de marzo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 20

Miércoles 11 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 17

Jueves 12 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 18

Viernes 13 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 19

