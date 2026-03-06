Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el viernes 6 de marzo de 2026

El clima en Puerto Vallarta para este viernes 6 de marzo prevé que estará con cielo claro con 32 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 32 grados.Con respecto a la humedad, la misma rondará el 38%.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 20 grados.Sábado 7 de marzo de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 19Domingo 8 de marzo de 2026: nubes, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 19Lunes 9 de marzo de 2026: nubes, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 18Martes 10 de marzo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 20Miércoles 11 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 17Jueves 12 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 18Viernes 13 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 19Clima en Guadalajara Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tlaquepaque Clima en Cancún Clima en Monterrey Clima en Zapopan Clima en Tapalpa Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Chapala Clima en Tonalá Clima en Ciudad de México Clima en El Salto Clima en Mazamitla