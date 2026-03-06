Viernes, 06 de Marzo 2026

Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el viernes 6 de marzo de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de El Salto

El clima en El Salto para este viernes 6 de marzo anticipa que estará con cielo claro con 26 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 26 grados.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 11 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en El Salto

Sábado 7 de marzo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 11

Domingo 8 de marzo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 12

Lunes 9 de marzo de 2026: nubes, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 11

Martes 10 de marzo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 13

Miércoles 11 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 12

Jueves 12 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 11

Viernes 13 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 13

