Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el viernes 6 de marzo de 2026

El clima en El Salto para este viernes 6 de marzo anticipa que estará con cielo claro con 26 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 26 grados.Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 11 grados.Según se anuncia, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.Sábado 7 de marzo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 11Domingo 8 de marzo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 12Lunes 9 de marzo de 2026: nubes, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 11Martes 10 de marzo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 13Miércoles 11 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 12Jueves 12 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 11Viernes 13 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 13