Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el viernes 31 de octubre de 2025

El clima en Puerto Vallarta para este viernes 31 de octubre determina que estará con lluvia ligera con 31 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 31 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 64%.

Según se comunicó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Puerto Vallarta

Sábado 1 de noviembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 23

Domingo 2 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 22

Lunes 3 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 23

Martes 4 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 23

Miércoles 5 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 22

Jueves 6 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 23

Viernes 7 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 24

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Cancún

Clima en Guadalajara

Clima en Chapala

Clima en Ciudad de México

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en El Salto

Clima en Tlaquepaque

Clima en Monterrey

Clima en Mazamitla

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Tonalá

Clima en Tapalpa

Clima en Zapopan

