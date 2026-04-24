Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el viernes 24 de abril de 2026

El clima en Puerto Vallarta para este viernes 24 de abril determina que estará con cielo claro con 34 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 34 grados.Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 21 grados.En relación a la humedad, la misma rondará el 33%.Según se comunicó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.Sábado 25 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 20Domingo 26 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 20Lunes 27 de abril de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 20Martes 28 de abril de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 21Miércoles 29 de abril de 2026: nubes, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 22Jueves 30 de abril de 2026: nubes, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 22Viernes 1 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 22Clima en Zapopan Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Cancún Clima en Chapala Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en El Salto Clima en Tlaquepaque Clima en Tonalá Clima en Mazamitla Clima en Ciudad de México Clima en Monterrey Clima en Guadalajara Clima en Tapalpa