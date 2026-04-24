Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el viernes 24 de abril de 2026

El clima en Puerto Vallarta para este viernes 24 de abril determina que estará con cielo claro con 34 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 34 grados.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 21 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 33%.

Según se comunicó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Puerto Vallarta

Sábado 25 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 20

Domingo 26 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 20

Lunes 27 de abril de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 20

Martes 28 de abril de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 21

Miércoles 29 de abril de 2026: nubes, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 22

Jueves 30 de abril de 2026: nubes, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 22

Viernes 1 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 22

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Zapopan

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Cancún

Clima en Chapala

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en El Salto

Clima en Tlaquepaque

Clima en Tonalá

Clima en Mazamitla

Clima en Ciudad de México

Clima en Monterrey

Clima en Guadalajara

Clima en Tapalpa

