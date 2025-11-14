Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el viernes 14 de noviembre de 2025

El clima en Puerto Vallarta para este viernes 14 de noviembre prevé que estará con nubes dispersas con 32 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 32 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 22 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 39%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Puerto Vallarta

Sábado 15 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 21

Domingo 16 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 20

Lunes 17 de noviembre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 20

Martes 18 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 20

Miércoles 19 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 21

Jueves 20 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 22

Viernes 21 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 21

