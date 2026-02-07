Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el sábado 7 de febrero de 2026

El clima en Puerto Vallarta para este sábado 7 de febrero prevé que estará con lluvia ligera con 31 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 31 grados.

Según se informó, el clima presenta un 84% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

En relación a la humedad, la misma rondará el 51%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Puerto Vallarta

Domingo 8 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 21

Lunes 9 de febrero de 2026: nubes, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 21

Martes 10 de febrero de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 21

Miércoles 11 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 20

Jueves 12 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 19

Viernes 13 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 20

Sábado 14 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 20

